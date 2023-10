Calcioscommesse, Corona farà altri nomi ad Avanti Popolo: la fonte smentisce l’ex re dei paparazzi

Calcioscommesse, Corona ha dichiarato di avere altri nomi di calciatori che sono coinvolti in questa triste vicenda. L’ex re dei paparazzi ha promesso di farli in tv anche se qualcuno ha provato a smentirlo.

Calcioscommesse, Corona farà altri nomi ad Avanti Popolo

Sul calcioscommesse stasera, martedì 17 ottobre, Fabrizio Corona sarà ospite ad Avanti Popolo su Rai3. Durante il suo intervento l’ex re dei paparazzi ha promesso di fare altri nomi e di svelare fonti. Intanto, n un intervento a La Zanzara su Radio 24 dice che la storia “è come Tangentopoli, sono coinvolti tutti, non potevano non sapere. Il 40% dei calciatori scommette”. Aggiunge che porterà “le prove che la Juventus sapeva. I giocatori, il direttore sportivo, tutti sapevano di Fagioli. Quando io pubblico la notizia, loro non lo portano in ritiro. Il problema è legato ai soldi. Quando sei bello, ricco e famoso nessuno ti può toccare. Loro, nella loro stupidità, infantilismo o nella loro malattia, dicevano: “che faccio di male? Gioco i soldi”. Botte da 100, 150, 200, 300 mila. Che fai di male? Violi una legge che prevede che tu non possa giocare sul calcio. Violi una legge perché giochi ai banchi e non alla Sisal, porteremo le prove che scommettevano con gli allibratori”.

Poi, aggiunge: “Zalewski smentisce, il titolare dell’audio ha smentito, peccato che sia vero, si è solo spaventato. Domani (oggi, ndr) porto le prove. Non c’è una società più coinvolta, sono i giocatori coinvolti. Gran parte di questi ragazzi hanno giocato sul calcio, non sulla propria squadra. Non si sono giocate le loro partite, ma Zaniolo è un caso a parte: una nostra fonte dice che si è giocato la partita di Coppa Italia”. E ancora: “Tonali non ha giocato sul Milan, ma ha giocato al calcioscommesse cifre esorbitanti”, ha aggiunto, precisando che sono coinvolti più di 50 nomi. “Nelle carte hanno un filone legato a Fagioli. C’è un legame tra Fagioli, Tonali e Zaniolo. Prendendo il suo telefono entrano in contatto con gli altri, hanno chat comuni. Giocano tra di loro alla playstation e si raccontano queste cose. Bonucci ha smentito la Juve, dimostrando che la Juventus sapeva”, conclude.

La fonte smentisce l’ex re dei paparazzi

Tuttavia, un uomo ha parlato al Cerbero Podcast dichiarando di essere la fonte dell’ex re dei paparazzi confermando che sul giocatore della Roma Nicola Zaleswski si è inventato tutto. Non solo perché ha dichiarato di essere stato pagato 20mila euro. “Non conosco Zalewski e non ho le prove che scommetta. Corona mi aveva offerto un compenso di 20 mila euro”.

“Poco tempo fa ho scritto un commento sulla pagina Dillinger News (sito vicino al re dei paparazzi ndr) in cui dichiaravo di possedere delle informazioni – racconta –. In realtà non avevo niente. Poco dopo vengo contattato dalla redazione”.

Calcioscommesse, Corona cosa c’entra

Corona è diventato il personaggio chiave di questa vicenda perché probabilmente si è trovato tra le mani sue e quella della testata Dilinger News con cui collaborare delle voci sulle scommessi di alcuni calciatori. Volendo sempre essere al centro dell’attenzione come personaggio pubblico ha deciso di pubblicizzare più che pubblicare questa triste storia per il calcio italiano.