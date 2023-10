Calcioscommesse, altri giocatori sono coinvolti: Corona annuncia quando rivelerà fonti e i nomi

Calcioscommesse: non è finito lo scandalo che ha colpito il calcio italiano. Nel mirino della Procura ma anche a questo punto di Fabrizio Corona ci sono altri calciatori coinvolti nel sistema illegale della malavita.

Calcioscommesse, altri giocatori sono coinvolti

Uno sandolo è scoppiato nel calcio italiano: alcuni giocatori sarebbero coinvolti in scommesse su siti illegali. Il primo nome reso pubblico nell’indagine avviata dalla Procura di Torino è del calciatore Fagioli della Juventus. In seguito, la Guardia di Finanza è andata nel ritiro della Nazionale Italiana a notificare gli atti a Zaniolo e Tonali che sono stati immediatamente rispediti a casa.

Tutto è nato da un’inchiesta che vede coinvolto Fabrizio Corona e la testata Dilinger News che attraverso l’ex re dei paparazzi sta pubblicando ora dopo ora nomi e prove. L’ultimo nome fatto è quello del calciatore della Roma Zalewski. Tuttavia, l’italo polacco che gioca nella Roma, secondo Repubblica, non rientra tra i nomi in mano alla giustizia sportiva e che lo stesso calciatore ha smentito ogni coinvolgimento, aggiungendo che querelerà chi sosterrà il contrario.

Intanto, in queste ore sul web stanno circolando pseudo liste di giocatori della Seria A coinvolti che però non trova conferme. Corona ha fatto sapere in un’intervista al Corriere della Sera che ci sono altri giocatori finiti in questa rete illegale: “Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine. Quante squadre di calcio sono coinvolte? Cinque sei. I nomi non posso farli altrimenti vengo indagato”.

Corona annuncia quando rivelerà fonti e i nomi

L’ex re dei paparazzi ha annunciato che la prossima settimana rivelerà la sua fonte e farà altri nomi in televisione: “Dirò tutto al programma di Nunzia Di Girolamo, subito dopo la partita. Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie… è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Mario è un mio amico, è venuto tante volte qui da me, era scioccato dalle prove che gli ho dato”. Il programma in questione è Avanti popolo, in onda martedì su Rai3. Chi sa se rimedierà al flop di ascolti dopo aver sostituito Bianca Berlinguer dopo il suo passaggio a Rete4 con È sempre Cartabianca.