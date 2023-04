Fabrizio Corona si è lanciato nel mondo della politica, iniziando da una realtà locale, come quella della sua città natale Catania. Anche se l’ex re dei paparazzi ha già detto di voler puntare più in alto. Intanto, nelle sue prime parole ha menzionato e umiliato l’ex deputato del M5S, Luigi Di Maio.

Fabrizio Corona si candida a Catania con una lista Civica

Fabrizio Corona ha scelto un’altra strada per il suo presente e futuro. L’ex re dei paparazzi ha deciso di lanciarsi in politica, candidandosi al Consiglio della città di Catania. “Fabrizio Corona ha accettato di candidarsi a consigliere comunale nella nostra lista Movimento popolare catanese”, a dare la notizia è il candidato a sindaco di Catania del Mpc, l’avvocato Giuseppe Lipera. Corona ha così accettato l’invito del candidato sindaco del “Movimento popolare catanese”.

“Avevo intenzione di fare qualcosa nella politica più avanti, ma è nata questa possibilità e le opportunità vanno colte. Da questa collaborazione può nascere qualcosa di importante per la città. Non so qui per giocare o fare promozione. Darò voce e giustizia a chi ha bisogno “, ha detto Corona.

L’ex re dei paparazzi umilia e ridicolizza Di Maio

Il candidato a sindaco di Catania Giuseppe Lipera ha proposto a Corona di fare l’assessore ai Servizi sociali in caso di sua elezione a primo cittadino. “Conosco la storia dell’avvocato Lipera – ha aggiunto Corona – ecco perché sono qui. Io sono nato e cresciuto a Catania. Lipera ha fatto molte cose per la mia famiglia. Ho sempre detto che sarei diventato prima dei 58 anni presidente del Consiglio. Ora è un po’ presto: ne ho 49.

Lipera studia, lavora e mangia politica più di qualche politicante che è lì solo per lo stipendio e la poltrona”. “Fabrizio Corona – ha detto dal canto suo Lipera – ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta per me una vittima del sistema giudiziario italiano. L’ho seguito da lontano da sempre e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari. Se diventerò sindaco di questa città, Corona, che certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l’assessore ai servizi sociali”.

Poi, Corona, nel suo discorso durante la conferenza stampa, ha ricordato la carriera politica di Luigi Di Maio, parlando di lui con ironia. “Sono assolutamente d’accordo con l’avvocato Lipera – ha aggiunto Corona – quando dice che esistono destra, sinistra e centro. Non esistono i partiti. Abbiano visto come un partito, il M5S, sia riuscito ad ottenere ciò che ha ottenuto. Abbiamo visto come tantissimi incapaci ed inetti si sono trovati in posizioni importantissime dal punto di vista governativo”.

“Non risparmio nessuno. Parliamo ad esempio – ha concluso Corona – dell’ex deputato Di Maio, che è stato ministro degli Esteri, una persona che forse non aveva mai lavorato in vita sua. Oggi esistono le idee e soprattutto chi ci mette il cuore e chi fa le cose per il giusto”.