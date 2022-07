Fabrizio Corona contro Ilary Blasi: duro attacco alla conduttrice dopo la rottura con Totti

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi: dopo la separazione tra la conduttrice e l’ex calciatore della Roma Francesco Totti, l’ex re dei paparazzi, attraverso i suoi social, ci va giù pesantemente con parole molo chiare e dirette.

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi

Dopo i due comunicati ufficiali dell’ormai ex coppia Francesco Totti e Ilary Blasi, tanti sono state le critiche e gli attacchi alla conduttrice, in particolare le parole più dure sono arrivate prima da Selvaggia Lucarelli e poi dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

I rapporti tra la conduttrice e l’ex paparazzo sono sempre stati abbastanza turbolenti soprattutto dopo una puntata del Grande Fratello Vip di cui lei era conduttrice. Nel 2018 durante una puntata del reality infatti, avvenne la lite tra i due in diretta tv: la Blasi aveva rivangato delle foto del passato che Corona aveva pubblicato di Totti con Flavia Vento insinuando che ci fosse una relazione mentre lei aspettava il primo figlio, Christian.

Duro attacco alla conduttrice dopo la rottura con Totti

Corona sui sui social ha attaccato duramente la conduttrice: “Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici – scrive nelle storie del social – Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi. Quando lei lo ha fatto per 20 anni”. Infine, Corona nel suo post conclude con un messaggio ai figli della conduttrice: “Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente ma la decisione di esporli sempre è stata la loro”.

