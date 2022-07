Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: l’annuncio ufficiale e congiunto della coppia

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: è arrivato l’annuncio ufficiale della coppia che sancisce la fine del loro lungo matrimonio. Dopo i rumors dei mesi scorsi e la notizia bomba lanciata nel pomeriggio da Dagospia, arriva la nota ufficiale.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: è arrivato l’annuncio ufficiale della coppia, come anticipato da Dagospia nel pomeriggio. La notiza, in realtà era già stata lanciata dallo stesso sito nei mesi scorsi: “Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa. Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla bla bla…“.

Secondo i primi rumors nel mese di febbraio, la crisi è iniziata dall’estate scorsa e il segnale che ha rafforzato le voci sono stati i 45 anni dell’ex calciatore festeggiati senza la moglie. In più un altro segnale è stato il trasloco della mamma di Totti all’Eur, nell’attico dove il giocatore ha vissuto con la moglie e con i figli. L’ultimo segnale sarebbe una lite esplosa lo scorso 4 febbraio durante una gita in famiglia sulle rive del lago di Castelgandolfo, nella zona dei Castelli Romani.

L’annuncio ufficiale e congiunto della coppia

Era previsto per le ore 19 il comunicato poi è stato condiviso intorno alle 21 dell’11 luglio 2022: Totti ed Ilary hanno dato l’annuncio ufficiale insieme della propria separazione. L’hanno fatto attraverso una nota per non alimentare ulteriori voci e pettegolezzi:

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Così Ilary Blasi annuncia all’ANSA la separazione da Francesco Totti, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile” ha detto, invece, Francesco Totti sempre all’Ansa. “Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorita’ assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido – conclude Totti – nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

