La scaletta della seconda serata di Sanremo: i cantanti in gara, gli ospiti e l’ordine di uscita di mercoledì 12 febbraio

I cantanti in gara, l'ordine di uscita e tutti gli ospiti: la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025.

Dopo il successo di ascolti del debutto, arriva la seconda serata del Festival di Sanremo, con una scaletta meno fitta di quella precedente: a esibirsi saranno infatti solo 15 dei 29 cantanti in gara, suddivisi tra la seconda e la terza serata. Ma sarà anche il momento delle Nuove proposte, oltre agli attesi ospiti e ai co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica che affiancheranno il conduttore Carlo Conti sul palco. Vediamo la scaletta della seconda serata pubblicata dalla Rai e che, comunque, potrebbe subire qualche variazione.

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo

Si parte alle 20.45, con Carlo Conti che subito dopo l’inizio della punta presenterà insieme ad Alessandro Cattelan i quattro semifinalisti delle Nuove proposte. Si partirà con l’esibizione di Alex Wyse che sfida nella prima semifinale delle Nuove proposte Vale Lp e Lil Jolie. Dopo la comunicazione del vincitore si passa alla seconda sfida tra Maria Tomba e Settembre. Per queste due sfide verrà aperto anche il televoto, al contrario della prima serata. La finale delle Nuove proposte si terrà giovedì.

La serata proseguirà con il super-ospite Damiano David, che ha previsto un omaggio a Lucio Dalla. Si parte poi con i cantanti in gara, con le esibizioni di Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors e Serena Brancale. L’ospite successivo sarà Alessandro Gervasi, per presentare la fiction su Peppino Di Capri. Riprende poi la gara con Fedez e Francesca Michielin.

A questo punto, poco dopo le 22.30, tornerà sul palco dell’Ariston Damiano David, prima di far ripartire la gara con Simone Cristicchi. Successivamente è previsto il collegamento con Bigmama dal Suzuki stage. Si torna in gara con Marcella Bella, Bresh e Achille Lauro.

Nuovi ospiti sul palco con Edoardo Leo e Pilar Fogliati, prima di tornare in gara con Giorgia e Rkomi. Subito dopo è previsto l’ingresso sul palco di Carolina Kostner per uno stacco sulle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. Si prosegue poi con Rose Villain e Willie Peyote. A questo punto Conti chiuderà il televoto e poi comunicherà la classifica provvisoria, sulla base del voto di Giuria delle Radio e Televoto, svelando solo le prime cinque canzoni senza fornire le posizioni. La chiusura è prevista intorno all’1.10.