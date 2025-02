Festival di Sanremo, la scaletta della prima serata: l’ordine dei cantanti, degli ospiti e l’orario di chiusura

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo: i cantanti in gara, gli ospiti e l'orario previsto per la chiusura.

Il Festival di Sanremo 2025 ha inizio. Ma quale sarà la scaletta di martedì 11 febbraio, primo giorno del Festival condotto quest’anno da Carlo Conti? La serata si aprirà alle 20.45 con un omaggio a Ezio Bosso che precederà l’entrata in scena del conduttore. Poi si entra subito nel vivo. Vediamo insieme la scaletta e l’ordine di uscita dei 29 cantanti in gara e degli ospiti.

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo

La prima cantante a esibirsi, stando a una scaletta rilasciata della Rai che non è però definitiva e potrebbe vedere delle modifiche, sarà Gaia. Subito dopo di lei toccherà a Francesco Gabbani e poi entrerà in scena il co-conduttore Gerry Scotti. I cantanti successivi saranno Rkomi e Noemi.

Poi arriverà la co-conduttrice Antonella Clerici che presenterà un altro cantante: Irama. Dopo ci saranno i Coma Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella e Achille Lauro. A questo punto arriveranno Noa e Mira Awad per cantare insieme Imagine. Si ritorna in gara con Giorgia, Willie Peyote e poi una pausa per il super ospite della prima serata: Jovanotti.

Sarà poi il turno di Rose Villain, seguita da Olly, Elodie e poi entreranno in scena Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento. La gara continua con Massimo Ranieri, seguito dal collegamento con il palco esterno con Raf. Si riprende la competizione con Tony Effe, Serena Brancale, Brunori Sas e i Modà. Ancora, subito dopo sarà il turno di Lucio Corsi, Fedez, Bresh, Sarah Toscano, Joan Thiele e Rocco Hunt.

Poi scenderanno sul palco di Sanremo Francesca Michielin e i The Kolors, seguiti dal collegamento con Alessandro Cattelan per il Dopo Festival. Alla fine Conti, insieme a Clerici e Scotti, leggerà la classifica provvisoria della prima serata, stilata dalla Giuria della Sala stampa, tv e web: verranno svelate solo le cinque canzoni in testa senza mostrare le singole posizioni. Secondo quanto previsto dalla scaletta, la prima puntata si dovrebbe chiudere all’una e 35.