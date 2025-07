Report, parte la petizione online contro i tagli delle puntate

La Rai taglia Report, ma gli spettatori e i cittadini scendono in campo in difesa della trasmissione d’inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci. E lo fanno con una petizione online, con la quale viene sollecitata la Rai a “garantire il futuro del programma”. In particolare, i proponenti parlano delle preoccupazioni sorte “sulla continuità del programma”, considerato un “pilastro dell’informazione analitica in Italia”. Questi timori sono legati a quanto emerso durante la presentazione dei palinsesti Rai per il prossimo anno, con il taglio delle puntate previste per diverse trasmissioni d’inchiesta del servizio pubblico.

Taglio delle puntate di Report, arriva la petizione per salvare il programma

E tra queste figura pure Report, con un passaggio da 28 a 24 puntate. Era stato proprio il conduttore, Ranucci, a protestare per questa decisione dei vertici aziendali: “Ho sempre detto che la Rai è la mia casa. Devo dire che mi sento sempre meno in casa in questi ultimi tempi per vari motivi”. Il taglio di quattro puntate ha diverse conseguenze: “Significa – ha spiegato Ranucci – che ai miei collaboratori che non hanno i minimi garantiti al 94% come alcuni conduttori catapultati dalla politica, dev’essere tagliato il 14% della retribuzione. Stiamo parlando di stipendi di 40-45mila euro”.

Ragioni che hanno portato alla petizione online per chiedere alla Rai di garantire i contratti e permettere ai giornalisti di lavorare sui servizi per la prossima stagione. Inoltre, si sottolinea nelle raccolta firme, “la mancanza di sicurezza contrattuale per i giornalisti influisce negativamente sulla libertà di espressione e sulla qualità dell’informazione”.