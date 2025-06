Canone Rai, come chiedere l’esenzione del pagamento in bolletta: quando presentare domanda e con quali modalità

Per l'esenzione del pagamento del canone Rai in bolletta c'è tempo fino al 30 giugno per presentare la dichiarazione sostitutiva.

Canone Rai in bolletta, per chiedere l’esenzione i tempi stringono. Chi ha un contratto di energia elettrica residenziale, ma non ha un televisore, ha tempo fino al 30 giugno per presentare la dichiarazione sostitutiva con la quale attesta di non avere una tv. Così facendo si evita l’addebito (che altrimenti è automatico) del canone Rai nella bolletta della luce per il secondo semestre del 2025, da luglio a dicembre. Sarà invece possibile inviare la dichiarazione per l’esonero nel 2026 a partire dal primo luglio.

Esenzione del canone Rai in bolletta, come presentare la dichiarazione sostitutiva

Chi non ha un televisore può quindi compilare il “quadro A” del modello online sul sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale si dichiara che nelle proprie abitazioni non sono presenti televisori. La dichiarazione può essere effettuata nel caso in cui non si ha un televisore proprio né di un componente della propria famiglia anagrafica, ovvero persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione o tutela, oltre che co-abitanti.

A compilare la domanda possono essere anche gli eredi, nel caso in cui nell’abitazione sia presente un’utenza intestata a una persona deceduta e non è presente alcun televisore, come spiega il Sole 24 Ore. La dichiarazione sostitutiva va presentata ogni anno se si continua a non avere una tv. Deve, quindi, sempre essere rinnovata. Se la si presenta tra il primo febbraio e il 30 giugno, vale per il secondo semestre dell’anno in corso.

Come inviare la comunicazione

La dichiarazione deve essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica e si può fare: attraverso l’applicazione web, tramite posta elettronica certificata (pec) con dichiarazione sottoscritta con firma digitale (all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it) oppure tramite intermediari abilitati come Caf e professionisti. E, ancora, è possibile ricorrere a una raccomandata senza busta, allegando un documento di riconoscimento valido, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.