Stampa & propaganda

Il motivo per cui non leggo i giornali tranne un paio, fra cui La Notizia, è la totale distorsione della verità. Pensiero di regime ovunque.

Ugo Masiero

via email

Gentile lettore, la ringrazio: La Notizia è quasi un unicum nel panorama editoriale dove il falso è sfornato in quantità industriale. Gli inganni partono in genere dalle parole, dai concetti. I miliziani palestinesi sono detti terroristi, ma in verità non combattono fuori dalle terre occupate dal nemico e perciò secondo le Convenzioni di Ginevra sono resistenti. Hamas è definito terrorista da Usa, Israele e Ue, ma non dal resto del mondo. Come dice Lula, “per noi e per l’Onu Hamas non è terrorista”. Perfino l’Ispi definisce Hamas “uno dei due partiti palestinesi”. È un partito su base confessionale come la Dc, la Cdu, l’olandese Unione Cristiana o il nordirlandese Sinn Féin. La resistenza armata compete a gruppi (Brigate Al-Quds, Martiri di Al-Aqsa, ecc.) che si coordinano con Hamas ma non ne dipendono (stesso schema Sinn Féin-Ira). Altro inganno nella parola islam: deriva dall’arabo “aslam” (da cui “salam”, pace) e significa sentirsi appagati d Dio. La traduzione esatta sarebbe “beatitudine”, ma è malignamente tradotto con “sottomissione”, quasi che l’islam voglia sottomettere i popoli con la forza. E guardi la Russia: è in guerra perché la Nato mirava a inglobare l’Ucraina, ultimo confine russo non militarizzato dall’Occidente. Dunque è una classica guerra preventiva e difensiva ma è spacciata per offensiva e indizio certo, certissimo (!?) che Mosca vuole conquistare l’Europa “fino al Portogallo”, nella tragicomica frase di Beppe Severgnini.

