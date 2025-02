Festival di Sanremo 2025, la scaletta della terza serata: i cantanti in gara, gli ospiti e la finale delle Nuove proposte

La scaletta della terza serata: i cantanti in gara, gli ospiti, gli orari di tutte le esibizioni e della finale delle Nuove proposte.

Festival di Sanremo, resa nota la scaletta della terza serata. Giovedì 13 febbraio saranno in gara i restanti 14 cantanti che non si sono esibiti nella serata di ieri. Accanto al conduttore, Carlo Conti, ci saranno Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Prevista anche la finale delle Nuove proposte. Vediamo la scaletta integrale della terza serata del Festival di Sanremo 2025, comunicata dalla Rai ma suscettibile di modifiche.

La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2025

La terza serata inizierà con l’esibizione del cantautore Edoardo Bennato, al termine della quale verrà presentato anche il docufilm su di lui che andrà prossimamente in onda su Rai 1. Poi si darà il via alla gara – e al Televoto – con Clara, seguita da Brunori Sas e Sarah Toscano.

Sul palco salirà Samuele Parodi, invitato al Festival dopo aver dimostrati, a soli 11 anni, una grande conoscenza della kermesse musicale. La gara riparte da Massimo Ranieri e Joan Thiele. Poi Conti presenterà Dario D’Ambrosi, con una introduzione per spiegare il Teatro Patologico. Si torna in gara con Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento, prima di uscire al Suzuki stage per l’esibizione, fuori gara, di Ermal Meta.

Toccherà poi a Noemi e Olly, prima degli ospiti internazionali: i Duran Duran. Si torna in gara con i Coma_Cose, i Modà e Tony Effe. Sarà poi il momento di consegnare il premio alla carriera a Iva Zanicchi, prima di far ripartire la gara con Irama. Dopo il Tg1 si riprende con Francesco Gabbani e Gaia. La serata vedrà, poco prima dell’1, anche la finale delle Nuove proposte tra Settembre e Alex Wyse. Dopo le due esibizioni verrà comunicato il nome del vincitore delle Nuove proposte. La serata si chiuderà intorno all’1.15 con l’annuncio della classifica provvisoria della terza serata, svelando solo le cinque canzoni in testa ma senza mostrare le singole posizioni.