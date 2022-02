Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati? La storia del loro matrimonio: figli, casa e da quanto stanno insieme

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati? Voci e chiacchiere si susseguono nelle ultime ore su una possibile rottura tra l’ex calciatore della Roma e la showgirl.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati?

Circolano voci sulla possibile e vicina rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A lanciare la notizia bomba è stato il portale online Dagospia. Ci sono stati dei segnali negli ultimi giorni di un possibile allontanamento tra l’ex calciatore della Roma e la showgirl. Pare che siano mesi che i due non escono insieme, nemmeno con gli amici in comune.

Secondo i rumors, la crisi è iniziata dall’estate scorsa e il segnale che ha rafforzato le voci sono stati i 45 anni dell’ex calciatore festeggiati senza la moglie. In più un altro segnale è stato il trasloco della mamma di Totti all’Eur, nell’attico dove il giocatore ha vissuto con la moglie e con i figli. L’ultimo segnale sarebbe una lite esplosa lo scorso 4 febbraio durante una gita in famiglia sulle rive del lago di Castelgandolfo, nella zona dei Castelli Romani.

La storia del loro matrimonio: figli e casa

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono sposati il 19 giugno 2005, quando la showgirl era incinta del loro primo figlio. Da questa relazione, infatti, sono nati 3 figli: Cristian nel 2005, che sta seguendo le orme calcistiche del papà nelle giovanili della Roma, Chanel nel 2007 ed Isabel nel 2016.

Il ricordo del loro matrimonio è rimasto nell’immaginario collettivo perché ci fu la diretta televisiva di un evento che raccolse non solo i tifosi romanisti ma i tanti appassionati di gossip soprattutto.

La casa della famiglia Totti-Blasi è situata nella zona Eur di Roma, tra i quartieri più prestigiosi della città. L’immobile è composta da un giardino molto curato nello spazio esterno, visibile dal salone tramite una vetrata in sostituzione della parete. C’è il pratino inglese e c’è un viale lastricato, mentre sullo sfondo si vedono i grattacieli.

Procedendo verso l’interno, il salone è diviso in più aree: c’è una zona col divano che guarda alla vetrata, appunto, e poi una area laterale in cui Ilary ha disposto un enorme tavolo proprio per accogliere parenti ed amici durante le festività. Le pareti sono in muratura fatta di mattoncini bianchi, colore che accresce ancora di più la luminosità della sala.

C’è poi un tavolo da biliardo arancione ed alcuni arredi geometrici in stile molto moderno ma anche un tavolo da ping pong ed un flipper.

Francesco Totti e Ilary Blasi: da quanto stanno insieme

Il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi dura ormai dal 2005. Una coppia che sembrava fino a poche ore fa inseparabile. I due si sono conosciuti nei primi anni duemila quando Ilary lavorava come Letterina a “Passaparola”. Infatti, Totti si innamora a prima vista vedendola in video.

La prima dichiarazione in pubblico avviene durante il derby, il 10 marzo 2002: Francesco la invita allo stadio, lei declina ma poi lo sorprende prendendo un treno da Milano a Roma. Totti segna e, sollevando la maglietta, mostra la scritta “6 unica”. “Lei e il calcio sono due cose opposte, non c’entrano niente. Stava in tribuna e io feci una bella partita e uno dei miei gol più belli così alzai la maglietta: era lei in tutto e per tutto, esteticamente, come persona, come mamma, in tutto”, ha raccontato lui. Dopo qualche anno di fidanzamento i due si sposano in diretta televisiva iniziando una storia d’amore più chiacchierata e quasi come una favola per tanti anni.