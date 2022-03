Ilary Blasi: chi è il suo ex fidanzato, la verità sul suo divorzio con Totti e il rapporto con i figli della conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Alla fine del mese di febbraio 2022, il mondo del gossip italiano ha annunciato la fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il primo sito online a dare la notizia è stato Dagospia che, il 21 febbraio 2022, ha parlato della fine dell’amore tra la showgirl e l’ex calciatore.

Poco dopo la diffusione delle prime indiscrezioni, il tam tam del gossip si è fatto sempre più insistente, spingendo i diretti interessati a intervenire sui social. Francesco Totti, infatti, ha diffuso alcune Instagram Stories bollando lo spettro del divorzio con Ilary Blasi come una fake news. L’ex calciatore della Roma, infatti, ha dichiarato: “Nelle ultime ore ho letto tante cose false su di me e sulla mia famiglia e non è la prima volta che succede. Fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e vanno rispettati. Poi sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”.

Allo stesso tempo, anche la conduttrice ha postato tra le sue Instagram Stories prima una linguaccia, quasi a farsi beffa del gossip, e poi una clip che la ritraeva insieme al marito e ai figli Christian, Chanel e Isabel a cena in un noto ristorante di Roma.

Anche la presunta liaison di Totti con Noemi, inoltre, è stata bollata come “solo chiacchiere”.

Al momento, la situazione appare ancora poco chiara e anche il gossip si è suddiviso tra coloro che sostengono l’ormai imminente separazione della coppia e coloro che considerano la crisi ormai superata.

Chi è l’ex fidanzato della conduttrice de L’Isola dei Famosi?

Per quanto riguarda la vita privata della conduttrice, prima di incontrare Francesco Totti e iniziare una relazione che dura da 17 anni, pare che Ilary Blasi fosse fidanzata con Sean Brocca.

A questo proposito, è intervenuto Fabrizio Corona che, in qualità di braccio destro di Lele Mora, indirizzò la showgirl verso Passaparola all’inizio del nuovo secolo, dando inizio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nella sua biografia intitolata Non mi avete fatto niente, l’ex re dei paparazzi si è soffermato sulla Blasi e ha raccontato: “Lei viene a Milano e inizia a frequentare il mio giro. La prima sera che usciamo ha una storia di sesso con un mio caro amico. Lui però è un farfallone, non promette storie serie e allora in pochi giorni Ilary si innamora di un altro mio amico, Sean Brocca, uno dei ragazzi più belli di Milano. Ilary poi passa il provino per Passaparola e diventa una delle famose letterine. Proprio in quel periodo conosce Francesco Totti, ai tempi detto ‘Er Pupone’. Si conoscono ad una serata a casa di amici…”.