Isola dei famosi 2022, quando inizia? Concorrenti, opinionisti e partecipanti

Isola dei famosi 2022: quando inizia? Tutte le informazioni su concorrenti, opinionisti e partecipanti al reality show Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, quando inizia? Conduttrice e opinionisti

Il primo appuntamento con L’Isola dei famosi 2022 andrà in onda il prossimo lunedì 21 febbraio, come rivelato dalla conduttrice Ilary Blasi a Michelle Impossible.

La nuova edizione del reality show prevede innumerevoli novità e cambiamenti rispetto agli opinionisti e ai partecipanti al format.

Nello studio del programma, infatti, i telespettatori non ritroveranno gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Il trio uscente, infatti, è stato sostituito con le new entries Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Per quanto riguarda l’inviato dello show, anche Massimiliano Rosolino ha detto addio alla nuova edizione. Il ruolo di inviato, infatti, è stato riassegnato ad Alvin, generando l’entusiasmo dei fan per il più che gradito ritorno.

Concorrenti e partecipanti del reality show

L’Isola dei Famosi 2022 si contraddistinguerà per molte altre novità che non riguardano soltanto i cambiamenti che hanno travolto le identità degli opinionisti e dell’inviato del programma. Pare, infatti, che i naufraghi della nuova edizione verranno suddivisi in più isole in quanto verranno introdotte l’isola dei single e l’isola delle coppie. Sulla prima, ci saranno concorrenti singoli mentre, sulla seconda, verranno indirizzati le coppie che gareggeranno come concorrenti unici.

Sul cast che parteciperà al reality, Lory Del Santo ha rivelato che partirà alla volta dell’Honduras con il fidanzato Marco Cucolo. Inoltre, sull’isola delle coppie, oltre a Lory Del Santo e al suo fidanzato, saranno presenti anche i coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni; l’ex gieffina Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo; l’opinionista Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro; due dei Cugini di Campagna; e Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo.

Sull’isola dei single, invece, gli spettatori troveranno Roberta Morise; Antonio Zequila; Marco Melandri; il modello brasiliano Balduino; la modella Jovanna Djorkevic, moglie del calciatore Filip; il rapper Blind; Ilona Staller; l’ex gieffica Floriana Secondi; attore Nicolas Vaporidis; e modella Estefania Bernal.