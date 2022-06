L’appello di Papa Francesco: “Non si usi il grano come arma di guerra”

“Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra”. È l’appello lanciato questa mattina da Papa Francesco al termine della consueta udienza generale del mercoledì.

Papa Francesco: “Desta grande preoccupazione il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina”

“Desta grande preoccupazione il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina – ha detto il Santo Padre -, da cui dipende la vita di milioni di persone, specialmente i Paesi più poveri”.

“Rivolgo un accorato appello affinché si faccia ogni sforzo per risolvere tale questione e per garantire il diritto umano universale a nutrirsi. Per favore – ha ripetuto Papa Francesco -, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra!”.