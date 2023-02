Applausi e standing ovation per l’assoluzione di Berlusconi

Applausi e standing ovation di Forza Italia in Aula alla Camera quando il capogruppo azzurro a Montecitorio, Alessandro Cattaneo, ha chiesto la parola per annunciare che “il gruppo di Forza Italia esprime l’amara soddisfazione per l’ennesima assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter: è la 135esima assoluzione su 136 processi”.

Cattaneo ha sottolineato ancora: “Intervengo anche per chiedere la calendarizzazione per la Commissione di inchiesta sull’utilizzo politico della magistratura, per fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie che nulla avevano a vedere con il merito ma con lo scontro politico. Mai più persecuzione giudiziaria, Forza Italia chiede verità”.

Meloni: “L’assoluzione di Silvio Berlusconi è un’ottima notizia”

“L’assoluzione di Silvio Berlusconi è un’ottima notizia che mette fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto importanti riflessi anche nella vita politica e istituzionale italiana. Rivolgo al Presidente Berlusconi a nome mio e del Governo un saluto affettuoso” ha dichiarato, invece, in una nota subito diramata da Palazzo Chigi, il premier Giorgia Meloni.

Salvini: “Felice per l’assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche”

“Felice per l’assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche” il commento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini a proposito del processo Ruby ter e dell’assoluzione di Silvio Berlusconi.

Tajani: “Mi auguro che sia finita quella stagione”

“Una bellissima notizia che rende giustizia ad uomo attaccato tanto ingiustamente per motivi politici. Nessuno di noi dubitava della sua innocenza. Mi auguro che sia finita quella stagione: è stata tutta una montatura nei suoi confronti come dimostra che Berlusconi è stato assolto perché ‘il fatto non sussiste'” ha detto, invece, a L’Aria che tira, il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

