Processo Ruby Ter, assolto Berlusconi a Milano

I pm di Milano avevano chiesto per Silvio Berlusconi sei anni di reclusione e cinque per Karima El Mahroug.

I giudici della settima penale del Tribunale di Milano hanno assolto l’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nell’ambito processo milanese sul caso Ruby ter a carico del Cavaliere e di altri 28 imputati, anch’essi assolti.

Tutti assolti “perchè il fatto non sussiste” o prosciolti i 29 imputati del processo Ruby ter

Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby ter. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula “perchè il fatto non sussiste”, hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

I pm di Milano avevano chiesto per il Cavaliere sei anni di reclusione e cinque per Karima El Mahroug

Per l’ex premier Berlusconi, assolto in via definitiva nel processo Ruby e dai Tribunali di Roma e Siena in due filoni processuali del ‘ter’, l’aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio avevano chiesto una condanna a 6 anni di reclusione e una confisca da oltre 10 milioni di euro. Ossia del prezzo della presunta corruzione: soldi e regalie, come case, macchine e contratti tv, che il Cavaliere, per i pm, avrebbe versato alle ragazze, ex ospiti delle serate del “bunga bunga” a Villa San Martino, per comprare il loro silenzio e la loro reticenza nelle deposizioni nei due processi sul caso Ruby.

Per Karima El Mahroug, che secondo l’accusa avrebbe incassato, circa 5 milioni di euro, la Procura aveva ha chiesto una condanna a 5 anni e una confisca da 5 milioni di euro. La difesa di Berlusconi, coi legali Federico Cecconi e Franco Coppi, aveva chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”.

La tesi sostenuta dai legali di Berlusconi è che il leader di Forza Italia ha sempre versato quel denaro alle giovani per risarcirle per la vita rovinata dallo scandalo mediatico.

