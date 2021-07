Arrestato il consigliere sceriffo di Licata. Il gip dispone i domiciliari con braccialetto elettronico. É accusato di aver sparato all’ex socio

Dopo l’autodenuncia di ieri, è scattato l’arresto del consigliere comunale di Licata, Gaetano Aronica. Nei confronti del politico, eletto nel 2018 con la lista “Lega Noi con Salvini” anche se dal partito fanno sapere che non risulta iscritto, il gip di Agrigento ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari e con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo è ritenuto responsabile del ferimento al braccio, con quattro colpi di pistola di cui uno andato a segno, dell’ex socio per diverbi legati alla loro attività di onoranze funebri.

Dopo l’accaduto, Aronica si era presentato spontaneamente dai carabinieri, accompagnato dal suo legale, per raccontare l’accaduto e ha fatto ritrovare l’arma usata per l’agguato. Che i due fossero ai ferri corti, in Paese lo si sapeva da tempo. Del resto all’incirca una settimana fa, come raccontato dal quotidiano GrandangoloAgrigento.it, proprio in direzione della sede dell’agenzia di onoranze funebri “erano stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco”.