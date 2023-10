Arrestato il trapper Shiva: è accusato di tentato omicidio

Il trapper Shiva è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio, per aver ferito alle gambe con una pistola due ragazzi che lo avrebbero inizialmente aggredito. La polizia ha portato in carcere Andrea Arrigoni, questo il vero nome del trapper 24enne, su ordine del gip di Milano.

I fatti risalgono all’11 luglio e sono avvenuti a Settimo Milanese. Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e dalla pm Daniela Bartolucci, sono state condotte dalla squadra mobile.

Shiva arrestato per tentato omicidio: ha sparato a due ragazzi

Arrigoni non è accusato solo di tentato omicidio, ma anche di porto abusivo d’arma da fuoco e di esplosioni pericolose. I poliziotti hanno ricostruito quanto avvenuto e sostengono che il trapper abbia sparato dopo una tentata aggressione, portata avanti nei suoi confronti e in quelli dei suoi amici, colpendo alle gambe i due giovani.

Gli agenti, appena intervenuti, avevano trovato sul posto in via Cusago, davanti alla sede della casa discografica Milano Ovest del trapper, soltanto uno dei due feriti. Il ragazzo aveva una leggera abrasione alla gamba e aveva rifiutato il trasporto in ospedale, non raccontando nulla su quanto avvenuto.

In serata un altro ragazzo è arrivato al pronto soccorso di Vimercate, con una ferita d’arma da fuoco a una gamba, fornendo una spiegazione ritenuta poco verosimile e molto vaga: aveva affermato di essere stato aggredito da cinque sconosciuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’episodio rientra invece in pregressi contrasti nel mondo rap/trap milanese.