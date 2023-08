Arriva il Reddito energetico: cos’è, a chi va e quanto farà risparmiare in bolletta

Il ministero dell’Ambiente ha istituito un fondo da 200 milioni per l’installazione in casa di pannelli solari per le famiglie poco abbienti. Si chiama Reddito energetico ed è l’ultima misura introdotta dal governo per aumentare le installazioni di impianti fotovoltaici e far diminuire gli importi in bolletta per queste famiglie.

Il fondo per il Reddito energetico è stato istituito attraverso un decreto del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e varrà per gli anni 2024 e 2025. L’obiettivo è quello di far scendere la percentuale di famiglie residenti in Italia in povertà energetica, attualmente fissata dall’Istat all’8,9%.

Chi può accedere al Reddito energetico

Possono accedere al Reddito energetico i nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro o a 30mila in caso di almeno quattro figli a carico. La misura sarà rivolta soprattutto al Sud Italia: si attende che l’80% dei fondi vengano destinati ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per accedere al Reddito energetico è necessario che la costruzione avvenga su superfici appartenenti allo stesso beneficiario.

Gli impianti fotovoltaici, il risparmio in bolletta e i costi di installazione

Gli impianti fotovoltaici potranno essere installati attraverso questi fondi in caso di potenza nominale non inferiore a 2 kilowatt e non superiore a 6. Il costo medio di un impianto fotovoltaico da 6 Kw con accumulatore va dai 18mila ai 25mila euro, con un risparmio in bolletta fino al 75%.

Il fondo verrà gestito da Gse, la società pubblica che eroga sussidi per le fonti rinnovabili. Il ministro Pichetto rivendica che da una parte si dà “sostegno alle fasce più indigenti” e dall’altra “promuoviamo l’utilizzo di energia rinnovabile”.