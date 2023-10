Asilo nido gratis per il secondo figlio: requisiti e come richiederlo

Asilo nido gratis per il secondo figlio: l’annuncio è arrivato dalla premier Giorgia Meloni che con la prossima manovra ha dichiarato di voler intervenire con forza in questo settore.

Asilo nido gratis per il secondo figlio

Asilo nido gratis per il secondo figlio: l’annuncio è arrivato direttamente dalla premier Giorgia Meloni che ha dichiarato: “aggiungiamo tre ulteriori misure per 1 miliardo: continuiamo a lavorare sul congedo parentale; aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido, l’obiettivo è dire che al secondo figlio l’asilo è gratis. Questo è come vogliamo spendere le risorse, sono circa 150, 180 milioni di euro che rafforzano il fondo sugli asili nido“.

Mentre la ministra della per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. “Dalla decontribuzione per le mamme lavoratrici all’asilo nido gratis dal secondo figlio, dallo scorporo dei titoli di Stato dal calcolo Isee all’ulteriore potenziamento dei congedi parentali, dal sostegno alle scuole per l’infanzia paritarie, che si aggiunge al grande investimento che nel Pnrr è stato previsto per gli asili nido, alle misure per i mutui per la prima casa e per l’acquisto di generi alimentari fino alle risorse per gli alloggi per gli studenti fuori sede, la legge di bilancio varata oggi dal Consiglio dei ministri conferma la grande attenzione del governo per le famiglie”, ha detto la ministra.

I requisiti e come richiederlo

La misura rientra nella Manovra 2024 e stanzia ‘‘in favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro”, ha comunicato il Mef in una nota. Il bonus asilo nido, erogato in base all’Isee fino ad oggi, c’è ed esiste dal 2017. L’importo medio mensile a livello nazionale, dicono i dati Inps, nel 2022 si attesta a 213 euro per un minore che frequenta il nido privato. Diventano 189 per gli asili pubblici. Alla misura sono stati destinati 180 milioni di euro. Si tratta di un obiettivo del governo Meloni e non è ancora nulla di concreto e probabilmente sarà sempre in base all’Isee.