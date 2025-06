A Pompei rivive il giardino della casa di Ercole come 20 secoli fa

Pompei, 11 giu. (askanews) – Passeggiare fra fiori e profumi di quasi 20 secoli fa. Accade a Pompei, dove è stata riportata al suo splendore, dopo vari interventi di riqualificazione e di valorizzazione, la casa del Giardino di Ercole e soprattutto la flora che circondava la cosiddetta “casa del profumiere”, per la probabile produzione e commercializzazione di profumi che qui avveniva.800 rose antiche, 1.200 viole, 1.000 piante di ruscus, oltre a ciliegi, viti e meli cotogni sono state piantate secondo una precisa ricostruzione filologica del giardino, basata su testi e tracce del terreno. Il direttore degli scavi archeologici di Pompei, Gabriel Zuchtriegel ha annunciato che la casa riapre ogni martedì come “casa del giorno”: “Al Parco Archeologico di Pompei, un progetto innovativo con l’associazione ‘Rosantiqua’ per far rivivere questo antico giardino nella casa del giardino di Ercole, per far come dice Virgilio ‘sorridere i campi’ e quello che vediamo, e quello che vogliamo anche comunicare ai visitatori, è che la natura nell’antichità come oggi è vista come una parte integrante del dell’ambiente, degli spazi sia dentro la città sia fuori”.L’idea è di provare a far rivivere in futuro anche i profumi che da queste piante e questi fiori venivano prodotti migliaia di anni fa, all’ombra del Vesuvio.