A Roma riapre la nuova Piazza Augusto Imperatore, cornice del Mausoleo

Roma, 6 giu. (askanews) – La nuova Piazza Augusto Imperatore è stata finalmente inaugurata oggi a Roma alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri; lo spazio rinnovato tra via del Corso e l’Ara Pacis fa da cornice all’ultima fase del restauro del Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico, che ospita le ceneri di Augusto e della famiglia imperiale. Attorno, la piazza fascista progettata dall’architetto Morpurgo.I lavori di restauro del Mausoleo, iniziati nel 2008, dal 2017 sono a cura della Fondazione TIM; ora anche la piazza circostante è ristrutturata. Il sindaco di Roma Gualtieri: “Complessivamente un investimento da 35 milioni di euro con 7 milioni privati con un finanziamento importante di Tim e poi di Bulgari, ma tutto il resto sono risorse di Roma Capitale che abbiamo deciso di integrare proprio perché altrimenti il progetto sarebbe rimasto impantanato come era rimasto per anni; siamo molto contenti perché era indispensabile concludere quest’opera così importante e restituire questo gioiello a Roma e a tutto il mondo, perché noi abbiamo questa responsabilità: quello che è di Roma è mondiale”.Il mausoleo è stato assoggettato, nei suoi millenni di storia, a innumerevoli pesantissime trasformazioni: fortezza, cava di materiali, vigneto, arena per la corrida, e dal 1907 una sala da concerto pubblica di mirabile acustica, l’Augusteo, che ospitò grandissimi nomi – da Mascagni a Toscanini, da Debussy a Stravinsky, poi demolita nel 1936, quasi un secolo fa.