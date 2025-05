A San Pietro si prepara il balcone da cui si affaccerà il nuovo Papa

Roma, 5 mag. (askanews) – Lavori in corso a San Pietro a poche ore dal Conclave che si aprirà il 7 maggio per eleggere il nuovo Pontefice dopo Bergoglio.Nelle immagini, la pulizia della Loggia delle Benedizioni sulla facciata della Basilica, il balcone adornato dai drappi rossi, da cui si affaccerà per la prima volta il nuovo Papa subito dopo l’elezione davanti ai fedeli riuniti sulla piazza.Anche in occasione del Natale e della Pasqua il Papa impartisce da qui la benedizione Urbi et Orbi.