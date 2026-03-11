Aie: accordo su rilascio 400 milioni barili di riserve di petrolio

Parigi, 11 mar. (askanews) – “A seguito delle discussioni tra i membri dell’AIE, posso ora annunciare che i paesi dell’AIE hanno deciso all’unanimità di lanciare il più grande rilascio di scorte petrolifere di emergenza mai effettuato nella storia della nostra agenzia. I paesi dell’AIE metteranno a disposizione 400 milioni di barili di petrolio.” Lo ha dichiarato da Parigi Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE).”Le scorte di emergenza saranno rese disponibili al mercato in un arco di tempo adeguato alle circostanze nazionali di ciascun Paese membro e saranno integrate da ulteriori misure di emergenza da parte di alcuni Paesi. I membri dell’Aie detengono scorte di emergenza per oltre 1,2 miliardi di barili, a cui si aggiungono altri 600 milioni di barili di scorte industriali detenute sotto obbligo governativo. Il rilascio coordinato delle scorte è il sesto nella storia dell’Aie, creata nel 1974″.