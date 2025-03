Amsterdam, attacco con coltello in pieno centro: cinque feriti

Amsterdam, 27 mar. (askanews) – Nelle immagini, l’area transennata a piazza Dam, nel centro di Amsterdam, dove un uomo ha attaccato i passanti con un coltello. Cinque persone sono state ferite, è stato arrestato un sospetto.”Al momento non abbiamo informazioni sulla causa o sul movente dell’accoltellamento”, ha dichiarato la polizia di Amsterdam, precisando che si sta “indagando”.Un elicottero è atterrato nella piazza per dare assistenza alle vittime. La polizia ha invitato chiunque abbia immagini dell’incidente a condividerle come prova e ha chiesto alla popolazione di evitare la zona anche per poter svolgere al meglio le indagini.