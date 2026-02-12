Argentina, manifestazione a Buenos Aires: scontri con la polizia

Roma, 12 feb. (askanews) – Scontri tra polizia e manifestanti a Buenos Aires, in Argentina, durante una manifestazione davanti al Senato dove era in discussione la riforma del lavoro, progetto chiave del presidente Javier Milei. Gli agenti hanno lanciato bombe Molotov e usato cannoni ad acqua, mentre i manifestanti hanno risposto con il lancio di pietre.La situazione è degenerata quando decine di individui, molti incappucciati o con maschere, si sono scontrati con un cordone di polizia che bloccava l’accesso al Parlamento. Il resto della protesta, su appello dei sindacati, non aveva nemmeno raggiunto le vicinanze dell’edificio.Un giornalista della France presse ha riferito di almeno due feriti, un poliziotto e un manifestante. In discussione al Senato la cosiddetta legge di “modernizzazione del lavoro” del governo Milei che, secondo i sindacati che hanno organizzato la protesta, è “sinonimo di precarizzazione”.