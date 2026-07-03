Belgio, decessi +39% durante l’ondata di caldo

Bruxelles, 3 lug. (askanews) -Il Belgio ha registrato un aumento del 39% dei decessi rispetto alla norma tra il 18 e il 29 giugno, durante l’ondata di caldo che ha colpito gran parte dell’Europa. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie belghe, parlando di 1.222 morti in eccesso nel periodo considerato. Il picco è stato raggiunto il 27 giugno, con 572 decessi in un solo giorno, pari a un eccesso di mortalità del 120%: un livello che, secondo la portavoce Annelies Wynant, non si vedeva dalla prima ondata di coronavirus nel Paese.”Questo dato rappresenta il numero di decessi superiore a quello che normalmente ci si aspetta sulla base dei dati degli anni precedenti – afferma Wynant – Abbiamo quindi avuto un eccesso di mortalità del 39% in Belgio durante l’ondata di caldo. Significa che abbiamo registrato 1.222 decessi in più durante l’ondata di caldo in Belgio, tra il 18 e il 29 giugno”.”Di questi decessi, 530 riguardavano persone di 85 anni o più. Si tratta quindi di persone anziane, più fragili, che avevano già problemi di salute. Ma anche nella fascia sotto i 65 anni osserviamo un eccesso di mortalità significativo: 180 persone in più in questa fascia d’età sono morte durante l’ondata di caldo”.”Durante le ondate di Covid sono morte complessivamente più persone, ma in termini di picco giornaliero dei decessi, il 27 giugno in Belgio abbiamo registrato 572 morti. È un dato molto alto, e non vedevamo un picco giornaliero di decessi di questo tipo dalla prima ondata di coronavirus in Belgio”, conclude la portavoce.