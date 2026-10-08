Camera, Conte mostra foto Delmastro con Caroccia e Colosimo con Ciavardini

Roma, 8 ott. (askanews) – Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della sua dichiarazione di voto sulla legge elettorale, ha mostrato nell’Aula della Camera le foto di Andrea Delmastro, ex sottosegretario FdI alla Giustizia, insieme con Mauro Caroccia e di Chiara Colosimo, deputata Fdi e presidente dell’antimafia con Luigi Ciavardini, ex componente dei Nar.”Fratelli d’Italia ieri ha avuto l’ardire di sfidare il Movimento 5 stelle, ‘ci dovete dire da quale parte stare, dovete scegliere da quale parte stare’: avete infangato gravemente Roberto Scarpinato”, ha detto mostrando una foto di Roberto Scarpinato, senatore del M5S ed ex magistrato, con i giudici uccisi dalla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.”Vedete – ha aggiunto – noi in realtà da quale parte stare lo abbiamo scelto da tempo, senza esitazione, con grande determinazione. Ci sono delle foto che sono più di una testimonianza fotografica, sono delle testimonianze di vita”, ha aggiunto l’ex premier mostrando le immagini all’aula. “Qui Scarpinato al lavoro con Falcone e Borsellino. Poi ci sono delle foto che sono anch’esse delle testimonianze di vita e qui abbiamo Delmastro avvinghiato a Caroccia prestanome di un clan camorristico e abbiamo la presidente dell’antimafia Colosimo con le mani intrecciate a Ciavardini che, lo ricordiamo, è stato condannato con sentenza passata in giudicato come esecutore materiale della strage di Bologna del 1980. Per chi dimenticasse o ha perso la memoria”.