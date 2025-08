CDP, in primo semestre utile netto da record: oltre 1,9 miliardi

Milano, 1 ago. (askanews) – Il Gruppo CDP ha chiuso il primo semestre del nuovo Piano strategico 2025-2027 voluto dall’amministratore Delegato Dario Scannapieco e dal presidente Giovanni Gorno Tempini con un utile netto di oltre 1,9 miliardi, in crescita dell’8% rispetto agli 1,8 del semestre precedente. Da questo punto di vista si tratta del miglior primo semestre di sempre per CDP.Con 41,6 miliardi di investimenti sostenuti (+2% rispetto al primo semestre 2024) grazie ai 15,8 miliardi di risorse impegnate e un totale di 128 miliardi di euro di crediti (+2% rispetto alla fine del 2024) a favore di PA, imprese, infrastrutture e cooperazione internazionale, prosegue un andamento positivo che ha visto crescere il risparmio postale a 291 miliardi (+0,4%) e la raccolta obbligazionaria a 22 miliardi (+9%), portando la raccolta complessiva a 356 miliardi. L’utile netto consolidato nel semestre è pari a 3,3 miliardi di euro.Il semestre ha visto concretizzarsi alcuni dei principali elementi di novità previsti dalla nuova strategia, che vede l’Istituto muoversi sulla linea di un rafforzamento e ampliamento del sostegno all’economia del Paese, non solo attraverso nuove risorse finanziarie, ma anche tramite consulenze per investimenti efficaci in crescita e modernizzazione. La prima metà dell’anno ha visto infatti il potenziamento del ruolo di CDP come partner delle aziende italiane con il debutto della nuova operatività di finanziamento diretto alle imprese di minori dimensioni, il rafforzamento del supporto alla PA e il collocamento di un nuovo Green Bond. E’ cresciuto inoltre il sostegno ai grandi gruppi industriali con l’ingresso di CDP Equity come azionista di riferimento in Diagram, primo polo dell’agritech italiano; la cessione della quota in Tim con il contestuale aumento della presenza in Nexi e la partecipazione tramite CDP Reti all’aumento di Capitale di Italgas; il supporto (in qualità di azionista) alla fusione di Saipem con la società norvegese Subsea7 per creare un colosso europeo leader globale nel settore energy services. Sul fronte internazionale l’impegno del Gruppo quale Istituzione finanziaria italiana per la cooperazione allo sviluppo ha subito negli ultimi anni un’accelerazione grazie anche all’attività svolta nella cornice del Piano Mattei del Governo italiano: fino ad oggi, CDP ha mobilitato circa 930 milioni di euro a favore di 12 iniziative a supporto del Piano Mattei e sta rafforzando la rete di uffici nel Continente africano.