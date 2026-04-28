Sondaggi politici, in calo le destre di governo: precipitano Fratelli d’Italia e Lega, crescono M5s e Futuro Nazionale

Da una parte le destre di governo in affanno, con tutti i partiti di maggioranza che perdono voti, dall’altra i 5 Stelle e Futuro Nazionale che guadagnano consensi. È questo lo scenario che emerge dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di Swg per il TgLa7.

Il partito che perde più consensi è la Lega, ma non va molto meglio a Fratelli d’Italia, in calo rispetto a sette giorni fa. Stabili sono Pd e Verdi e Sinistra, mentre crescono i 5 Stelle. In calo, tornando al centrodestra, c’è anche Forza Italia, ma in questo caso la flessione è minore.

Sondaggi elettorali, le destre in calo

Fratelli d’Italia resta comunque saldamente in testa, pur perdendo lo 0,2% nell’ultima settimana: così il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29,1%, mostrandosi in affanno in settimane in cui il governo sta vivendo non poche difficoltà sul piano interno e internazionale. Stabile al secondo posto il Pd, che non approfitta delle difficoltà delle destre e resta al 21,6%.

Chi invece guadagna qualche consenso (+0,1%) è il Movimento 5 Stelle, attualmente al 12,5%. In calo, sempre dello 0,1%, c’è invece Forza Italia, che si ferma al 7,7%. Verdi e Sinistra, stabili al 6,7%, restano davanti alla Lega: il Carroccio perde tre decimi di punto e non va oltre il 6,2%. I consensi persi da Fratelli d’Italia e Lega finiscono in gran parte nel bottino di Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci guadagna lo 0,2% e raggiunge il 3,6%.

Pochi i movimenti tra i partiti centristi: Azione guadagna lo 0,1% e raggiunge il 3,4%, Italia Viva perde un decimo di punto e si ferma al 2,3%, mentre sono stabili sia +Europa all’1,5% che Noi Moderati all’1,1%. In crescita, dello 0,3%, i voti alle altre liste, attualmente stimate al 4,3%. Stabile la percentuale di chi non si esprime, ferma al 29%.

L’adesione dell’Italia alla Nato: gli italiani restano favorevoli

Swg analizza anche l’ipotesi (irrealistica, considerando che non è prevista questa possibilità) di un referendum sull’adesione dell’Italia alla Nato. Il 52% degli intervistati vuole l’Italia dentro la Nato, un dato che raccoglie una percentuale più elevata tra gli elettori di Fratelli d’Italia (74%), Forza Italia (72%) e Pd (61%). Non sa il 23%, mentre vuole l’Italia fuori dalla Nato il 25% degli elettori. In quest’ultimo caso la percentuale è più alta tra gli elettori di Lega (33%) e Movimento 5 Stelle (36%).