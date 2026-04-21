Sondaggi politici, si arresta la rincorsa del Pd: dem in calo, salgono M5s e Lega

Dopo settimane positive, che hanno fatto seguito alla vittoria del No al referendum sulla giustizia, il Pd perde slancio nei sondaggi. I dem sono in calo dello 0,3% e tornano al di sotto del 22%, restando così nuovamente staccati da Fratelli d’Italia, che resta stabile.

Nel campo largo a guadagnare consensi sono invece il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra che resta davanti anche alla Lega. Per il Carroccio, così come per Forza Italia, si registra però un aumento dei consensi, stando al sondaggio di Swg per il TgLa7.

Sondaggi elettorali, Pd in calo e Fratelli d’Italia si riallontana

Nessun movimento in testa, con Fratelli d’Italia che resta stabile: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29,3% fermando così l’emorragia di consensi iniziata con la sconfitta al referendum sulla giustizia e la mancata approvazione della riforma. Il Pd, però, va peggio in quest’ultima settimana, perdendo tre decimi di punto e fermandosi al 21,6%.

Chi guadagna consensi è invece il Movimento 5 Stelle, attualmente al 12,4% dopo aver recuperato lo 0,2%. In crescita troviamo anche Forza Italia (+0,1%) al 7,8%, così come Verdi e Sinistra: anche in questo caso la crescita è di un decimo di punto e il dato attualmente è al 6,7%. Così Avs mantiene due decimi di punto di vantaggio sulla Lega (ora al 6,5%), nonostante il partito di Matteo Salvini abbia recuperato lo 0,2% negli ultimi sette giorni.

A perdere consensi sono invece praticamente tutti gli altri partiti, a partire da Futuro Nazionale che flette di un decimo di punto e si attesta al 3,4%. In calo dello 0,2% c’è poi Azione, attualmente al 3,3%, mentre è stabile al 2,4% Italia Viva. In discesa di un decimo di punto troviamo sia +Europa all’1,5% che Noi Moderati all’1,1%. Le altre liste raccolgono complessivamente il 4% mentre non si esprime il 29% degli intervistati.