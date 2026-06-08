Ballottaggi e affluenza in calo: oggi il verdetto in 42 Comuni

Seggi aperti fino alle ore 15 nei 42 Comuni chiamati a scegliere il sindaco al ballottaggio. Subito dopo inizieranno gli scrutini, che già in serata potrebbero decretare i vincitori.

La tornata elettorale ha fatto registrare, nella prima giornata di voto, un’affluenza complessiva del 38,8%, in calo rispetto al già modesto dato del primo giorno del primo turno, quando aveva votato il 46,5% degli aventi diritto.

Al primo turno il centrodestra ha mantenuto il controllo di Venezia e conquistato Reggio Calabria, mentre il centrosinistra è tornato a governare Pistoia dopo dieci anni ed è riuscito a portare al ballottaggio Arezzo, amministrata dal centrodestra negli ultimi due mandati.

Le sfide principali dei ballottaggi

Occhi puntati su Chieti, dove il centrodestra, diviso al primo turno, si è ricompattato nel tentativo di strappare la riconferma al candidato del campo largo Giovanni Legnini, in testa con il 47,2% dei voti. A sfidarlo è Cristiano Sicari, fermatosi al 27,4% al primo turno. Oltre al sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia, Sicari può contare anche sull’appoggio del candidato di Lega e Udc, Mario Colantonio, che quindici giorni fa ha ottenuto il 16,7%, e del civico Alessandro Carbone (4,7%).

Ad Agrigento il centrodestra si presenta ancora diviso. La sfida è tra Michele Sodano, candidato del campo progressista, che ha ottenuto il 39,1%, e Dino Alonge, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e autonomisti, fermo al 34,8%.

Ad Arezzo il confronto è tra Vincenzo Ceccarelli, candidato del centrosinistra, che ha raccolto il 32,4% dei voti, e Marcello Comanducci che, con il 43,8%, punta a mantenere il Comune nelle mani del centrodestra, al governo della città da dieci anni.

Le altre sfide

Particolarmente delicata anche la sfida di Viareggio, dove si affrontano Sara Grilli, candidata civica sostenuta dall’ex sindaco Del Ghingaro e dal centrodestra, in vantaggio con il 34,29%, e Federica Maineri, appoggiata dal campo largo e da alcune liste civiche, che ha ottenuto il 30,17%.

A Lecco il ballottaggio vede contrapposti il sindaco uscente di centrosinistra Mauro Gattinoni (42,5%) e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli, che parte dal 48,6%.

A Trani la corsa è tra Marco Galiano (40,7%), sostenuto dal Partito Democratico ma non dal Movimento 5 Stelle, e il candidato del centrodestra Angelo Guarriello, fermo al 30,3%.

A Macerata il sindaco uscente di centrodestra Sandro Parcaroli ha sfiorato la riconferma già al primo turno, mancandola per una manciata di voti: ha infatti ottenuto il 49,96%.

A contendergli la carica è il candidato del campo largo Gianluca Tittarelli, che parte dal 41,9% e che nelle ultime due settimane ha raggiunto un’intesa con Marco Sigona, candidato della lista Officina delle Idee, fermatosi al 3,48% al primo turno.