Ex Ilva, Giorgetti: sentenza stravolge processo di cessione

Roma, 27 lug. (askanews) – La sentenza sull’ex Ilva “stravolge tutta la fase di cessione che era in stato avanzato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri commentando la sentenza della Corte d’appello di Milano che “accoglie la richiesta di inibitoria e, per l’effetto, in parziale riforma del decreto impugnato, ordina a Ilva spa, Acciaierie d’Italia spa e Acciaierie d’Italia Holding spa, tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto, assegnando a queste ultime il termine di giorni novanta, decorrente dall’ultima comunicazione del provvedimento, per il completamento delle operazioni di sospensione sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo”.