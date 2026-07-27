Zelensky arrivato nel Regno Unito, primo leader a incontrare Burnham

Bournemouth (Inghilterra), 27 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è nel Regno Unito dove ha incontrato il nuovo capo del governo Andy Burnham. Zelensky è il primo leader straniero ad essere ricevuto dal nuovo premier britannico.Il presidente ucraino è atterrato a Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra e poi ha incontrato il premier britannico a bordo della portaerei della Royal Navy HMS Queen Elizabeth, Portsmouth. Sul tavolo un accordo sui droni e l’incontro con i militari ucraini e britannici che partecipano a un’esercitazione di sminamento marittimo, al fine di preparare future missioni nel Mar Nero.