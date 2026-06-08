Missili iraniani su Tel Aviv, che reagisce. Rotta la tregua di aprile

Tel Aviv, 8 giu. (askanews) – Dopo 100 giorni di cessate il fuoco, mai veramente rispettato, sono ripresi i massicci gli attacchi tra Israele e Iran. Alle prime luci dell’alba Israele ha colpito Teheran e altre città iraniane, oltre a un impianto petrolchimico, in risposta ai missili balistici dei pasdaran lanciati domenica sera dopo gli attacchi israeliani avvenuti nella mattinata su Beirut.Tra i due paesi la tensione alle stelle e si teme che questa situazione porti alla riapertura delle guerre anche su altri fronti. Secondo Teheran, Israele ha superato la linea rossa bombardando, e il premier Netanyahu sfidadando il presidente americano Donald Trump che gli aveva chiesto di astenersi dalle rappresaglie, ha risposto in modo massiccio al fuoco iraniano. L’esercito israeliano dal canto suo ha avvertito che la mobilitazione su vasta scala delle truppe, durerà giorni.I ribelli yemeniti degli Houthi alzano il tiro e hanno annunciato il divieto di transito attraverso il Mar Rosso per tutte le navi israeliane o dirette verso Israele, e Teheran è tornato a minacciare: oltre Hormuz possiamo bloccare anche lo stretto Bab al-Mandab.Una folla esultante di manifestanti filogovernativi a Teheran è scesa in piazza al grido “Colpite Tel Aviv!”.La diplomazia sembra assistere impotente: “Durante la notte abbiamo assistito a una nuova escalation. Credo che la regione non abbia bisogno di un’escalation, ma piuttosto che le parti si siedano a un tavolo di negoziazione e raggiungano un accordo” ha affermato l’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri, Kaja Kallas.