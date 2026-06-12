Storico debutto di SpaceX a Wall Street, Musk: vi porterò oltre Marte

Roma, 12 giu. (askanews) – Elon Musk ha festeggiato l’ingresso in Borsa di SpaceX, definendolo un passaggio storico per l’azienda aerospaziale e rilanciando le ambizioni del gruppo nell’esplorazione dello spazio. Intervenendo dalla sede di Starbase, in Texas, poco prima dell’apertura di Wall Street, il fondatore di SpaceX ha affermato di voler portare l’umanità sulla Luna, su Marte e oltre. “Vogliamo poter portare chiunque voglia andare sulla Luna. Chiunque voglia andare su Marte o in qualsiasi altro posto del sistema solare, e magari oltre il sistema solare, prima o poi. Vogliamo essere in grado di portarvi lì. Non solo pochi astronauti. Voglio dire, letteralmente tu, chiunque stia guardando questo video, SpaceX vuole essere in grado di portarti sulla Luna, su Marte e oltre”.L’approdo sul mercato azionario dell’azienda ha segnato l’Offerta pubblica iniziale (Ipo) più grande di sempre (con una raccolta di 75 miliardi di dollari e una valutazione che potrebbe raggiungere i 1.780 miliardi). Il gruppo guidato da Elon Musk ha collocato 555,6 milioni di azioni al prezzo di 135 dollari ciascuna. Ma l’ammontare complessivo dell’operazione potrebbe salire fino a 86 miliardi di dollari. “Ci penso sempre: ci sono sempre problemi sulla Terra. Ci sono cose che vorremmo fossero migliori, che vorremmo risolvere. Ma devono anche essere cose che ti rendono entusiasta del futuro, che ti rendono felice di svegliarti la mattina perché non vedi l’ora di scoprire cosa succederà dopo. E questo è il futuro che SpaceX vuole offrirti”.