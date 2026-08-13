Fine guerra mai, Zelensky torna a elemosinare armi: “Gli Usa ci diano il 10% dei Patriot”

La richiesta è sempre la stessa: armi, armi e armi. L’unico obiettivo di Volodymyr Zelensky è continuare la guerra. Non aiutato, va detto, da uno scenario in cui né la Russia né i partner europei sembrano volere davvero la pace. Così il presidente ucraino chiede agli Usa di vendere a Kiev “il 10% dei Patriot statunitensi e distruggeremo tutti i missili balistici russi”.

Zelensky si rivolge a Donald Trump in un’intervista alla Cnn, ribadendo il messaggio: l’Ucraina ha urgente bisogno dei missili intercettori Usa per fronteggiare gli attacchi russi con missili balistici. Secondo il presidente Usa, il 5% delle scorte Usa sarebbe sufficiente per superare l’inverno.

Zelensky in pressing sugli Usa per i Patriot

In questo momento è in corso una trattativa tra Kiev e i suoi alleati per ottenere più missili e questo negoziato include la possibilità, di cui si è più volte parlato, di ottenere una licenza per permettere all’Ucraina di produrre i Patriot in proprio. Al momento Kiev dispone solo di un decimo degli intercettori di cui ha bisogno per fermare gli attacchi russi.

Zelensky esprime i suoi dubbi su come si concretizzerà l’impegno, per ora solo a parole, di Trump per consentire a Kiev di produrre i missili in proprio. “Spero di ottenerlo”, dice riferendosi al permesso e alle armi. “Al momento – dice il presidente ucraino – non ho quel 5% né ho ricevuto tale approvazione. E per me questa è una grande sfida, una delle più grandi che abbia dovuto affrontare dall’inizio della guerra”.

Le Nazioni Unite ritengono che l’ultimo mese di luglio è stato il peggiore per i civili ucraini a partire dall’aprile del 2022. Secondo Zelensky, Putin “non vuole fermare questa guerra adesso e non c’è sufficiente pressione su di lui”. Dall’altra parte, l’Ucraina non è disposta a cedere territori, ribadisce il presidente.