Gaza, due pesi e due misure: la detenzione si può sospendere solo per gli israeliani

In Israele un ordine di detenzione amministrativa si può discutere, sospendere e non rinnovare, purché il detenuto sia israeliano.

In Israele un ordine di detenzione amministrativa si può discutere, sospendere e non rinnovare, purché il detenuto sia israeliano. Tal Yinon Dardik è uscito libero l’11 agosto dopo trentotto giorni di custodia, per decisione del giudice Amir Shaked, senza alcuna condizione. Il suo avvocato Nati Rom, dell’organizzazione Honenu, ha commentato che l’ordine militare era «ineseguibile» perché firmato senza autorità.

Dardik è sospettato dell’assalto del 13 marzo a Khirbet Humsa. Secondo la polizia israeliana fra trenta e quaranta assalitori sono entrati nel villaggio prima dell’alba, hanno immobilizzato i residenti e li hanno picchiati. Qusai Abu al-Kebash, ventinove anni, ha raccontato al New York Times di essere stato denudato, legato ai genitali con una fascetta e portato in giro davanti alla sua famiglia. Dardik nega di avere partecipato.

Attorno a quei trentotto giorni si è mosso lo Stato intero. Il ministro della Difesa Israel Katz ha ordinato di non rinnovare l’ordine amministrativo, poi è andato a trovare Dardik in cella a fine luglio. Ha anche annunciato in televisione la sostituzione del capo del Comando centrale Avi Bluth, salvo tornare sui suoi passi. Un comitato d’appello militare, udienze il 6, il 9 e l’11 agosto, lo sciopero della fame contato dai quotidiani israeliani.

Ad agosto 2026 HaMoked conta 7.965 detenuti “di sicurezza” nelle carceri israeliane: 3.198 sono in detenzione amministrativa senza processo, altri 1.358 trattenuti come “combattenti illegali”. Semestri rinnovabili, prove segrete, nessuna udienza in cui l’accusa esista, e la stessa organizzazione ricorda che trattenere in Israele detenuti dei territori occupati viola la Quarta Convenzione di Ginevra. Ad aprile Addameer contava circa 350 minori.

Ieri il Jerusalem Post ha titolato che il nuovo modello Dardik “potrebbe ridurre la detenzione amministrativa per alcuni palestinesi”. Per gli altri il rinnovo resta una firma ogni sei mesi.