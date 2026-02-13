Clima, Onu: cooperazione sotto attacco globale

Istanbul, 13 feb. (askanews) – Il segretario esecutivo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Simon Stiell interviene in vista della COP31 di Antalya. Parla di “nuovo disordine mondiale” e di una cooperazione internazionale sotto attacco.”La COP31 ad Antalya si terrà in tempi straordinari. Ci troviamo in un nuovo disordine mondiale – afferma Stiell, secondo cui “è un periodo di instabilità e insicurezza, segnato dalla forza delle armi e dalle guerre commerciali. Il concetto stesso di cooperazione internazionale è sotto attacco”.”Non è un caso – aggiunge -che anche la cooperazione climatica sia sotto una minaccia senza precedenti. Da parte di chi è determinato a usare il proprio potere per sfidare la logica economica e scientifica e aumentare la dipendenza da carbone, petrolio e gas inquinanti, anche se questo significa aggravare i disastri climatici e far salire i costi per famiglie e imprese. Queste forze sono forti, ma non devono necessariamente prevalere”.