Conclave, la prima fumata è nera: non c’è ancora un nuovo Papa

Città del Vaticano, 7 mag. (askanews) – E’ nera la prima fumata del Conclave nella Cappella Sistina in Vaticano, dove i cardinali sono riuniti dalle 17:43 di oggi pomeriggio per eleggere il nuovo Papa. Con un ritardo di circa un’ora e mezza rispetto all’orario previsto, e ben tre ore e un quarto dopo l’extra omnes che segnala la chiusura delle porte della cappella per l’inizio del conclave, dal comignolo è uscito il fumo nero per alcuni minuti.Non c’è, quindi, ancora una intesa per il nuovo Pontefice. Una nuova fumata è prevista domani in mattinata,quando le votazioni inizieranno ad essere quattro. Due alla mattina e due nel pomeriggio.