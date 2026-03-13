Cuba, presidente Diaz-Canel: contatti con rappresentanti Usa

Milano, 13 mar. (askanews) – Funzionari cubani hanno di recente avuto conversazioni con rappresentanti del governo degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il presidente cubano Miguel Diaz-Canel dalla sede del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, di fronte ai membri del Politburo, del segretariato del Comitato Centrale del Partito Comunista e del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri.Il capo dello stato ha dichiarato che “queste conversazioni sono state orientate a cercare soluzioni, attraverso il dialogo, ai contrasti bilaterali che esistono tra le due nazioni. Ci sono fattori internazionali – ha detto – che hanno facilitato questi scambi”.”Lo scopo di queste conversazioni – ha aggiunto il presidente – è, in primo luogo, identificare quali siano i problemi bilaterali che necessitano di una soluzione”. Come parte di questo obiettivo, secondo quanto spiegato dal presidente, c’è anche “determinare la disponibilità di entrambe le parti a concretizzare azioni a beneficio dei popoli di entrambi i Paesi. Inoltre, identificare aree di cooperazione per affrontare le minacce e garantire la sicurezza e la pace di entrambe le nazioni”