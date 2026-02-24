Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzione

Roma, 24 feb. (askanews) – L’ex ministro e ambasciatore britannico Peter Mandelson è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato interrogato, come confermato dalla polizia londinese. Mandelson, figura centrale della vita politica britannica e del partito laburista, vicino all’ex premier Tony Blair, è accusato di “sospetta condotta illecita” nell’esercizio delle sue funzioni, dopo la pubblicazione degli ultimi files legati al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. “La condotta illecita nell’esercizio di una carica pubblica è un reato di common law, il che significa che non esiste una definizione in una legge del Parlamento – spiega Robert Hazell, professore di Scienze politiche e Diritto costituzionale, University College London – è un reato che si è sviluppato nel corso dei secoli grazie alle sentenze dei tribunali. Le sue origini risalgono al Medioevo”. “Dato che la condotta illecita nell’esercizio di una pubblica funzione è un reato di common law, come tutti i reati di common law, la pena massima è l’ergastolo. Tuttavia, nessuno è mai stato condannato a una pena detentiva così lunga. Le pene tipiche” in questi casi “vanno dai due ai cinque anni di reclusione”.Il 72enne ex commissario europeo è stato interrogato e successivamente rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti, secondo le autorità britanniche. La notizia del suo arresto arriva dopo le perquisizioni della Metropolitan Police in due proprietà del noto esponente laburista, nel Wiltshire e nel nord di Londra, all’inizio di questo mese.Nelle settimane scorse il caso Mandelson ha esercitato forte pressione sullo stesso primo ministro Keir Starmer, che lo aveva nominato ambasciatore del Regno Unito a Washington nel dicembre 2024. Il primo ministro ha ammesso di essere aconoscenza – come ampiamente riportato dai media – dei contatti tra Mandelson ed Epstein dopo l’incarcerazione di quest’ultimonel 2008 per reati sessuali su minori, mentre il governo britannico prevede ora di iniziare a pubblicare i documenti relativi al caso.