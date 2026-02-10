Epstein, Ghislaine Maxwell chiede grazia a Trump in cambio “verità”

Milano, 10 feb. (askanews) – La complice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, si è rifiutata di rispondere alle domande della commissione d’inchiesta della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ma si è dichiarata disposta a farlo in cambio della grazia presidenziale di Donald Trump. Gli avvocati di Maxwell, che stanno presentando ricorso finale contro la sua condanna del 2022 e la pena detentiva di 20 anni per traffico di esseri umani a fini sessuali, avevano avvertito che avrebbe invocato il suo diritto a non autoincriminarsi, garantito dal Quinto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. A parlare fuoricampo è David Markus, avvocato di Ghislaine Maxwell.