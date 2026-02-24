Epstein, Londra pronta a pubblicare i documenti su nomina Andrea

Londra, 24 feb. (askanews) – Il governo britannico si è detto pronto, davanti al Parlamento, a pubblicare i documenti relativi alla nomina dell’ex principe Andrea a inviato speciale per il Commercio nel 2001, poche ore dopo l’arresto dell’ex ambasciatore Peter Mandelson, anch’egli coinvolto nel caso Epstein. Il governo Starmer ha infatti appoggiato una mozione presentata dal partito liberaldemocratico che chiede la pubblicazione dei documenti relativi alla nomina di Andrea a rappresentante speciale del Regno Unito per il Commercio internazionale, carica che ha ricoperto dal 2001 al 2011.Ed Davey, leader dei Lib dems: “L’idea che il ruolo di inviato speciale per il Regno Unito possa essere stato utilizzato per aiutarlo a raggiungere questo obiettivo, ovvero aiutare un vile pedofilo e trafficante sessuale ad arricchirsi, è davvero disgustosa”, ha affermato. “Andrew Mountbatten-Windsor ha disonorato il nostro Paese e la famiglia reale, ma per troppo tempo ai membri del Parlamento è stato impedito persino di sollevare critiche nei suoi confronti, figuriamoci di esaminare adeguatamente il suo ruolo di inviato del Commercio. A causa di una tradizione ormai superata, ogni riferimento a un membro della famiglia reale in questa Camera deve essere, secondo le parole del precedente Speaker, e cito testualmente, ‘molto raro, molto moderato e molto rispettoso'”, ha aggiunto. “Oggi dobbiamo iniziare a ripulire quella macchia con il disinfettante della trasparenza, perché che si tratti del presidente degli Stati Uniti e del suo segretario al Commercio, Peter Mandelson, di Andrew Mountbatten-Windsor o dello stesso Epstein, le loro vittime e i sopravvissuti hanno visto i responsabili eludere le loro responsabilità e sfuggire alla giustizia per troppo tempo. Spero, spero disperatamente che tutto questo finisca ora, e spero che la Camera approvi questa mozione”, ha concluso.