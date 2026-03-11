Esplosioni fanno tremare Teheran, danni dopo nuovi raid israeliani

Teheran, 11 mar. (askanews) – Nelle immagini i bombardamenti israeliani che hanno fatto tremare Teheran nella notte, diffusi sui social media da alcuni utenti, e le conseguenze di quei missili in città, nel video diffuso dalla Mezzaluna Rossa Iraniana. Si vedono i soccorritori al lavoro intorno alle macerie di due edifici distrutti, “in un’area residenziale”, secondo quanto comunicato dalla Mezzaluna rossa.Nella notte Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi su Libano e Iran. Nei raid è rimasto ferito anche Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell’Iran, ma è “sano e salvo”, hanno fatto sapere dal regime.Teheran ha risposto a sua volta con droni e missili su obiettivi Usa nel Golfo e israeliani.