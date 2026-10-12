Ex Ilva, a Genova operai montano tende davanti alla prefettura

Genova , 12 ott. (askanews) – Gli operai dell’ex Ilva di Genova, dopo aver sfilato in corteo fino al centro per protestare contro l’annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano, hanno montato diverse tende davanti alla prefettura del capoluogo ligure dove allestiranno un presidio ad oltranza in attesa di notizie da Roma sul futuro degli impianti di Acciaierie d’Italia.”Staremo in prefettura – ha detto Armando Palombo della Rsu Fiom Cgil dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano – finché non arriveranno buone notizie. Se non dovessero, arrivare resteremo qua accampati”.All’arrivo nei pressi della prefettura, i manifestanti hanno trovato la strada chiusa da due camionette della polizia ed hanno così deciso di montare le tende davanti allo spiegamento di poliziotti in assetto antisommossa.