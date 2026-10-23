Francia, spara dall’auto: un morto e cinque feriti alle porte di Parigi

Milano, 23 ott. (askanews) – Un uomo ha aperto il fuoco dalla propria auto alla periferia di Parigi, uccidendo una persona e ferendone altre cinque. È accaduto a Trappes e nella vicina La Verrière, dove l’aggressore ha sparato raffiche di colpi contro i passanti prima di essere arrestato. Tra i feriti anche una bambina di 12 anni, raggiunta da otto proiettili e ricoverata in gravi condizioni, ma stabile.La procura ha aperto un’inchiesta per terrorismo. Si indaga anche su un possibile movente razzista: almeno due delle vittime sono di origine straniera. Sul posto è arrivato il ministro dell’Interno francese Laurent Nunez. “Siamo venuti qui per testimoniare la vicinanza del governo di fronte a questa tragedia, ma credo anche quella dell’intera nazione. Il procuratore ha parlato di un crimine terroristico. Il movente deve ancora essere accertato, ma potrebbe essere razzista. Le indagini sono in corso”.Parole ancora più nette quelle del sindaco di Trappes, Ali Rabeh, che denuncia il clima di odio e le responsabilità dei discorsi politici contro le comunità di origine araba e musulmana. “Quello a cui abbiamo assistito oggi è un attentato di matrice razzista, probabilmente islamofoba. Le persone prese di mira avrebbero potuto essere mia madre, i miei fratelli, le mie cognate. Dobbiamo riconoscere che i discorsi che armano ideologicamente chi è capace di passare all’azione sono criminali e devono essere condannati”.Il presidente Emmanuel Macron ha espresso la solidarietà della nazione alle vittime, mentre le autorità cercano di ricostruire il percorso dell’aggressore e le ragioni della sparatoria.La gente del posto è sotto schock: “Sono arrivato immediatamente appena ho saputo quello che era successo, perché avevo paura per la mia famiglia, per i miei amici, per i miei vicini. La mia prima reazione è stata venire qui per assicurarmi che le persone a cui voglio bene fossero al sicuro”, ha dichiarato Adel Rachedi, residente di Trappes.