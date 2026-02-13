Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/lanotiziagiornale.it/httpdocs/wp-content/plugins/code-snippets-pro/php/snippet-ops.php(625) : eval()'d code on line 47

13/02/2026
20:14
Redazione

Gaza, file per un pasto caldo nelle mense solidali

Gaza, 13 feb. (askanews) – Palestinesi in fila per ricevere un pasto caldo in una cucina caritativa nella città di Gaza. Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, entrato in vigore a ottobre, ha consentito un parziale allentamento delle restrizioni sull’ingresso di merci e aiuti umanitari. Secondo l’ONU, le forniture restano però insufficienti rispetto ai bisogni della popolazione.”I prezzi delle merci sono molto alti e questo aumento richiede più denaro – dice Ahmed Al Masri – . In questo momento a Gaza circola pochissimo denaro, a parte quello fornito dalle organizzazioni internazionali, che inviano messaggi ai residenti offrendo aiuti economici per aiutarli ad arrivare a fine mese. Anche questi aiuti, però, sono limitati”.

