I primi omaggi a Brigitte Bardot nella sua Saint-Tropez

Saint-Tropez, 29 dic. (askanews) – Dopo la morte della leggenda del cinema francese Brigitte Bardot, all’età di 91 anni, i fan le hanno reso omaggio lasciando mazzi di fiori a La Madrague, la villa della star a Saint-Tropez,sulla spiaggia di Saint-Tropez. La Madrague da cui prende spunto un omonimo brano cantato proprio dall’attrice dove è morta domenica mattina. Era per tutti il più grande sex symbol del cinema francese, attrice e cantante, superstar di fama mondiale, fenomeno di costume e attivista per la causa animalista.Con lei scompare una delle ultime testimoni di un’età dell’oro: quella degli anni Sessanta, nei quali Brigitte Bardot si lanciò anima e corpo. Ha indubbiamente rappresentato – sottolinea la stampa francese – l’ultima di quel gruppo di personalità nuove e libere nelle quali la Francia ha amato riconoscersi a cavallo degli anni Sessanta.È stata protagonista di 56 film, prima di mettere fine alla sua carriera nel 1973 e consacrarsi alla causa animalista. Nata a Parigi il 28 settembre 1934, era cresciuta in una famiglia borghese, con un papà industriale proprietario delle fabbriche Bardot e una madre con una passione per la danza e il cinema, che passione che riversò sulla figlia. Lo scorso luglio, Brigitte Bardot era stata colpita da malore e secondo indiscrezioni da allora era tenuta in vita grazie all’assistenza respiratoria.